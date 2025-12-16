Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Zeugen gesucht - Täter nach Körperverletzung flüchtig

Kürten (ots)

Am Sonntag (14.12.) wurde die Polizei gegen 16:15 Uhr in die Dorfstraße in Bechen gerufen. Eine 71-jährige Kürtenerin sowie ihr 72-jähriger Ehemann sind laut eigenen Angaben zuvor von einem unbekannten Mann angegriffen und leicht verletzt worden. Nach der Auseinandersetzung flüchtete der Unbekannte und wird nun von der Polizei gesucht.

Das Ehepaar gab gegenüber den Polizisten an, bei einem Weihnachtsbaumverkauf in der Dorfstraße gewesen zu sein. Die Frau wartete an der Straße auf ihren Mann, der nach kurzer Zeit in seinem Pkw die Straße entlangfuhr und einige Meter vor ihr anhielt. Plötzlich sei ein circa 30-jähriger Mann auf den Pkw zugegangen, habe die Fahrertür geöffnet und den 72-Jährigen angegriffen. Auslöser für die Auseinandersetzung war die Anschuldigung des Unbekannten, der Pkw-Fahrer sei ihm zuvor über den Fuß gefahren.

Die Ehefrau eilte ihrem Mann zu Hilfe und wurde sodann ebenfalls angegriffen. Während der Rangelei wurden beide Senioren durch den Unbekannten zu Boden gebracht und hierbei leicht verletzt. Als das Ehepaar um Hilfe schrie und ein Zeuge auf das Geschehen aufmerksam wurde, flüchtete der unbekannte Angreifer in Begleitung seiner Freundin sowie eines dunkelbraunen oder schwarzen Hundes in Richtung des angrenzenden Waldgebietes.

Laut Aussagen der anwesenden Personen war der Angreifer circa 30 Jahre alt, etwa 1,75m bis 1,80m groß und hatte kurze blonde Haare. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Daunenjacke und eine beige Hose. Seine Freundin war vermutlich im gleichen Alter, circa 1,70m bis 1,75m groß und hatte lange braune Haare, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren. Zudem trug sie ein graues Stirnband und eine schwarze, etwas längere Winterjacke. Der mitgeführte Hund könnte laut Zeugenaussagen ein Labrador gewesen sein.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Körperverletzung auf und sucht nun nach Zeugen, die nähere Angaben zu dem flüchtigen Angreifer geben können oder die Auseinandersetzung möglicherweise ebenfalls beobachten konnten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell