PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Handwerkerfahrzeug in Bensberg aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag (12.12.) 16:00 Uhr und Montag (15.12.) 09:30 Uhr einen weißen Ford Transit auf und entwendeten diverse Arbeitsgeräte aus dem Innenraum. Der Transporter stand in diesem Zeitraum in der Straße Burggraben Ecke Wipperfürther Straße.

Die Polizisten stellten deutliche Beschädigungen an der Schiebetür des Fahrzeugs fest. Der Wert der entwendeten Arbeitsgeräte der Marken Hilti, Bosch und Makita wird derzeit auf einen oberen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise am Wochenende etwas Verdächtiges im Umkreis des Tatortes beobachten konnten. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 09:03

    POL-RBK: Rösrath - Diebe hatten es auf Rucksäcke in geparkten Fahrzeugen in Forsbach abgesehen

    Rösrath (ots) - Am gestrigen Tag (15.12.) ist es im Stadtteil Forsbach zu zwei Diebstählen aus Kraftfahrzeugen gekommen, bei denen die bislang unbekannten Täter jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und einen Rucksack gestohlen haben. In einem kurzen Zeitraum zwischen 11:45 Uhr und 12:15 Uhr wurde eine Seitenscheibe eines Pkw der Marke Mercedes-Benz ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 10:15

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schmuck und Bargeld bei Einbrüchen entwendet

    Bergisch Gladbach (ots) - Gestern (14.12.) wurde die Polizei zu drei Wohnungen in Bergisch Gladbach gerufen. In zwei Wohnungen waren Unbekannte eingebrochen, bei der dritten Wohnung blieb es beim Versuch. Gegen 21:00 Uhr riefen zwei Frauen die Polizei. Beide bewohnen jeweils eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Velsenstraße im Stadtteil Gronau. Eine ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 10:11

    POL-RBK: Leichlingen - Trickdiebe entwenden Portemonnaie und Bankkarten

    Leichlingen (ots) - Drei unbekannte Frauen haben gestern Abend (14.12.) einem 81-Jährigen in dessen Wohnung das Portemonnaie gestohlen und die darin befindlichen Bankkarten. Der 81-Jährige hatte einen Pelzmantel über eine Zeitungsanzeige verkaufen wollen. Gestern nahm eine Frau mit ihm telefonisch Kontakt auf. Sie gab vor, den Mantel kaufen zu wollen, und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren