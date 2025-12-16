Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Handwerkerfahrzeug in Bensberg aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag (12.12.) 16:00 Uhr und Montag (15.12.) 09:30 Uhr einen weißen Ford Transit auf und entwendeten diverse Arbeitsgeräte aus dem Innenraum. Der Transporter stand in diesem Zeitraum in der Straße Burggraben Ecke Wipperfürther Straße.

Die Polizisten stellten deutliche Beschädigungen an der Schiebetür des Fahrzeugs fest. Der Wert der entwendeten Arbeitsgeräte der Marken Hilti, Bosch und Makita wird derzeit auf einen oberen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise am Wochenende etwas Verdächtiges im Umkreis des Tatortes beobachten konnten. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell