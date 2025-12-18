Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen

Bergisch Gladbach (ots)

In der Straße Am Fürstenbrünnchen im Stadtteil Lückerath sind bislang Unbekannte gestern (17.12.), zwischen 16:00 Uhr und 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Die Täter haben offenbar die Scheibe eine Terrassentür auf der Rückseite des Hauses eingeschlagen und sich dadurch Zugang zum Haus verschafft. Im Inneren ist erkennbar, dass mehrere Räume durchwühlt worden sind. Ob die Einbrecher bei ihrer Tat etwas gestohlen haben, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme jedoch noch nicht bekannt. Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um eine Spurensuche und -sicherung vorzunehmen.

Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell