Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schmuck aus Vitrine eines Juweliers gestohlen
Bergisch Gladbach (ots)
Gestern Nachmittag (17.12.) ist die Polizei zu einem Geschäft in der Hauptstraße gerufen worden, nachdem dort ein Diebstahl von Schmuckstücken aufgefallen war.
Ein Unbekannter hatte offenbar an einem Schloss einer Glasvitrine eines Juweliers mit einem unbekannten Gegenstand so manipuliert, dass er diese öffnen konnte. Anschließend entwendete er diversen Schmuck mit einem Gesamtwert im oberen vierstelligen Bereich. Eine Angestellte hatte die Tat bemerkt, da eine Tür der Vitrine offen stand. Die Tat muss ihren Angaben nach zwischen 15:30 Uhr und 16:05 Uhr passiert sein.
Die hinzugerufene Polizei hat eine Strafanzeige wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter Tel. 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach zu wenden. (ct)
