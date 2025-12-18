Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Polizist verhindert weiteren Betrug durch Love-Scamming

Rösrath (ots)

Er glaubte, im Internet die große Liebe gefunden zu haben: Ein 71-Jähriger aus dem Rhein-Sieg Kreis hat ihr fast vier Monate lang mehrere Geldkarten im mittleren fünfstelligen Bereich geschickt. Ein aufmerksamer Polizist in Rösrath konnte verhindern, dass dem Mann ein noch größerer Schaden entstanden ist.

Gestern Nachmittag (17.12.) fiel einem außerdienstlichen Polizisten ein Mann in einem Discounter auf. Dieser hatte zuvor mehrere Apple Pay Karten gekauft. Der Polizist informierte seine Kolleginnen und Kollegen. Der Mann, ein 71-Jähriger aus dem Rhein-Sieg Kreis, konnte durch die alarmierten Polizisten angesprochen werden.

Er führte 31 Apple Pay Karten im Wert von je 100 Euro mit sich. Er gab an, die Karten einer Frau schicken zu wollen, die auf Zypern lebt. Er zeigte den Beamten einen Chatverlauf auf seinem Handy. Er hatte die Frau im August bei Facebook kennengelernt. Die Frau täuschte Gefühle für den Mann vor und eroberte sein Herz und sein Vertrauen. Sie bat ihn um Geld, das er wiederbekommen würde, sobald sie ein angebliches Erbe antreten könne. So schickte ihr der Mann immer wieder Apple Pay Karten in einem Gesamtwert von mehr als 40.000 Euro.

Der Mann erstattete Strafanzeige, nachdem die Beamten ihm klar machen konnten, dass er betrogen worden war.

Love-Scamming ist eine häufig vorkommende Betrugsmasche. Die Täter suchen auf Online-Partner-Börsen oder in sozialen Netzwerken nach Opfern. Nach einer harmlosen Kennenlernphase schaffen es die Täter schnell, ihre Opfer in eine emotionale Abhängigkeit zu bringen, obwohl es nie zu einem persönlichen Treffen gekommen ist. Danach kommen die ersten Bitten um Geld, da man angeblich in einer finanziellen Notlage sei.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Überweisen Sie niemals Geld an Menschen, die Sie nie persönlich kennengelernt haben. Weitere Informationen zum Thema Love-Scamming finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/ Wenden Sie sich auch gerne an unser Team der Kriminalprävention unter der Telefonnummer 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell