Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Ladendiebstahls - Polizei nimmt zwei Personen fest

Löhne/Herford (ots)

(jd) Beamte der Kreispolizeibehörde Herford bemerkten am Freitag (05.12.) auf dem Parkplatz eines Gewerbezentrums an der Lübbecker Straße einen Ford mit Oberhauser Kennzeichen. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass der Fahrzeughalter in der Vergangenheit mehrfach wegen Begehung von gewerbsmäßigem Ladendiebstahl in Erscheinung getreten ist. Der Fahrer des Fahrzeugs fuhr zu einer Drogerie in der Albert-Schweitzer-Straße, wo eine Frau das Auto verließ und die Drogerie betrat. Wenig später kehrte sie zum Fahrzeug zurück, offenbar ohne Einkäufe getätigt zu haben. Sodann fuhr der mit zwei Personen besetzte Ford zu einer Drogerie in der Waltgeristraße in Herford. Auch hier ging die Frau in die Drogerie und verstaute Waren in ihrer Handtasche und verließ dann das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen. Auf dem Parkplatz gelang es den Beamten, die Frau und auch den Fahrer des Fahrzeugs zu stellen. Es handelt sich bei ihnen um zwei 28-Jährige, die in Oberhausen gemeldet sind und bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten sind. In der Handtasche der Frau befanden sich Waren im Wert von über 1300 Euro aus dem Warenbestand der Drogerie. Im Ford selber wurden weitere Kosmetikartikel festgestellt, über die kein Eigentumsnachweis vorlag. Die beiden Tatverdächtigen wurden dem Herforder Gewahrsam zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
