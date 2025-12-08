Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Eine aufmerksame Zeugin bemerkte gestern (07.12.) ein beschädigtes Fenster in der Eschstraße und verständigte die Polizei. Die hinzugekommenen Beamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter das Fenster gewaltsam mit einem Werkzeug öffneten und so in den Verkaufsraum gelangten. Hier entwendeten sie diverse Uhren, Schmuck, Taschen und Bargeld. Insgesamt entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Nach einer ersten Sichtung des Videomaterials aus den Überwachungskameras betrat ein Unbekannter das Geschäft durch besagtes Fenster um 5.18 Uhr, nahm das Diebesgut an sich und verließ das Geschäft gegen 5.20 Uhr. Die weitere Auswertung des Videomaterials dauert an. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen, die in den frühen Morgenstunden am Sonntag etwas Auffälliges beobachtet haben, um Hinweise unter 05221/8880.

