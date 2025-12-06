PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus

Herford (ots)

(sud) Am Freitag (05.12.2025) kam es zwischen 15:45 Uhr und 21:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Fuchsienweg in Herford. Während dieser Zeit waren die Hausbewohner nicht anwesend. Durch unbekannte Täter wurde ein Fenster im rückwärtigen Bereich beschädigt, indem das Fensterglas eingeschlagen wurde. Diverse Räume wurden durchwühlt und es wurde Bargeld entwendet. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge unter der Telefonnummer 05221/888-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Leitstelle Herford
Telefon: 05221 888 1222
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 07:59

    POL-HF: Taschendiebstahl - Bargeld und Dokumente entwendet

    Kirchlengern (ots) - (hd) Eine 65-jährige suchte am Donnerstagvormittag (04.12.2025) gegen 11:00 Uhr einen Verbrauchermarkt an der Straße In der Mark in Kirchlengern auf, um dort einzukaufen. Als sie ihre Waren an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse offenbar entwendet worden war. Diese hatte sie während des Einkaufs in ihrer Jackentasche mitgeführt. Die Geldbörse enthielt neben Bargeld ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 07:58

    POL-HF: Linksabbieger kollidiert mit Gegenverkehr - Vier Menschen verletzt

    Enger (ots) - (hd) Am Donnerstag (04.12.2025) ereignete sich in Enger ein Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen verletzt wurden. Um 17:30 Uhr befuhr eine 41-Jährige mit ihrem Audi die Spenger Straße in Fahrtrichtung Westerenger. In dem Fahrzeug befanden sich zu diesem Zeitpunkt neben der Fahrerin eine 62-Jährige und ein dreijähriges Kind. In Höhe der Einmündung ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 08:57

    POL-HF: Schwerer Verkehrsunfall im Kurvenbereich - Bünderin tödlich verletzt

    Kirchlengern (ots) - (jd) Am späten Mittwochabend (03.12.) kam es gegen 22.15 Uhr im Bereich Nordring / Spradower Weg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger aus Preußisch Oldendorf fuhr mit seinem BMW auf dem Nordring in Richtung Bünde. Im Bereich einer Kurve zum Spradower Weg verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass das Heck ausbrach. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren