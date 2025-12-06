POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus
Herford (ots)
(sud) Am Freitag (05.12.2025) kam es zwischen 15:45 Uhr und 21:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Fuchsienweg in Herford. Während dieser Zeit waren die Hausbewohner nicht anwesend. Durch unbekannte Täter wurde ein Fenster im rückwärtigen Bereich beschädigt, indem das Fensterglas eingeschlagen wurde. Diverse Räume wurden durchwühlt und es wurde Bargeld entwendet. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge unter der Telefonnummer 05221/888-0.
