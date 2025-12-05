PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HF: Taschendiebstahl - Bargeld und Dokumente entwendet

Kirchlengern (ots)

(hd) Eine 65-jährige suchte am Donnerstagvormittag (04.12.2025) gegen 11:00 Uhr einen Verbrauchermarkt an der Straße In der Mark in Kirchlengern auf, um dort einzukaufen. Als sie ihre Waren an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse offenbar entwendet worden war. Diese hatte sie während des Einkaufs in ihrer Jackentasche mitgeführt. Die Geldbörse enthielt neben Bargeld mehrere Ausweisdokumente und Debitkarten. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden. Die Polizei gibt, auch mit Blick auf die derzeit im Kreisgebiet stattfindenden Weihnachtsmärkte, folgende Präventionshinweise zum Thema Taschendiebstahl:

   - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie sie tatsächlich 
     benötigen.
   - Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere immer in 
     verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung, 
     möglichst dicht am Körper.
   - Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der 
     Verschlussseite zum Körper.
   - Halten Sie mitgeführte Taschen stets geschlossen.
   - Lassen Sie Ihre Handtasche oder Jacke nie unbeaufsichtigt.
   - Achten Sie insbesondere in einem Gedränge verstärkt auf Ihre 
     Wertsachen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

