Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Apotheke - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Der Inhaber einer Apotheke an der Ahmser Straße bemerkte gestern (03.12.), gegen 23.57 Uhr, dass ein Schaufenster mit einem Gegenstand zerstört worden war. Der Herforder verständige daraufhin die Polizei. Die hinzugekommenen Beamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter durch das zerstörte Schaufenster in den Verkaufsraum der Apotheke gelangten. In einem angrenzenden Büroraum öffneten sie mehrere Schränke und Schubladen. Außerdem öffneten sie eine Kellertür und durchsuchten offenbar auch dort die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Ob und inwiefern es den Unbekannten gelang, Diebesgut an sich zu nehmen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Herford bittet daher mögliche Zeugen, die gestern zwischen 18.30 Uhr und Mitternacht etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

