Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Schwangere Frau verletzt

Bünde (ots)

(jd) Eine 31-jährige Bünderin fuhr am Dienstag (02.12.) gegen 10.30 Uhr mit ihrem Nissan auf der Enger Straße in Richtung Bünder Straße. Plötzlich und unvermittelt fuhr ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem Auto, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, auf die Fahrspur der 31-Jährigen. Um einen Zusammenprall zu verhindern, wich die Frau nach rechts aus und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei kam der Nissan von der Fahrbahn ab und landete auf der linken Fahrzeugseite im Graben. Der am Unfall beteiligte Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Ersthelfer, die die Unfallselle passierten, kümmerten sich um die schwangere 31-Jährige bis die Rettungskräfte eintrafen. Sie wurde zur Behandlung in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet den unbekannten Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs oder Zeugen, die Angaben machen können, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

