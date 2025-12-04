PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Schwangere Frau verletzt

Bünde (ots)

(jd) Eine 31-jährige Bünderin fuhr am Dienstag (02.12.) gegen 10.30 Uhr mit ihrem Nissan auf der Enger Straße in Richtung Bünder Straße. Plötzlich und unvermittelt fuhr ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem Auto, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, auf die Fahrspur der 31-Jährigen. Um einen Zusammenprall zu verhindern, wich die Frau nach rechts aus und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei kam der Nissan von der Fahrbahn ab und landete auf der linken Fahrzeugseite im Graben. Der am Unfall beteiligte Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Ersthelfer, die die Unfallselle passierten, kümmerten sich um die schwangere 31-Jährige bis die Rettungskräfte eintrafen. Sie wurde zur Behandlung in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet den unbekannten Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs oder Zeugen, die Angaben machen können, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 10:27

    POL-HF: Verkehrsunfall - Rollerfahrer bei Zusammenstoß verletzt

    Bünde (ots) - (jd) Am Dienstag (02.12.) ereignete sich gegen 18.50 Uhr an der Weseler Straße ein Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Mann aus Bünde fuhr mit seinem Opel auf der Weseler Straße in Richtung Enger. Auf Höhe der Kreuzung zur Heidestraße beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 17-jähriger Bünder mit seinem Kleinkraftrad auf der ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 10:24

    POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Pedelec

    Herford (ots) - (jd) Gestern (02.12.) bemerkte ein Herforder, dass sein Pedelec entwendet worden war. Das mit einem Stahlkabelschloss gesicherte Pedelec hatte er gegen 18.00 Uhr an seinem Carport im Goldregenweg abgestellt. Gegen 19.30 Uhr bemerkte er dann, dass das Pedelec samt Schloss nicht mehr an Ort und Stelle war. Es hat einen Wert von knapp 9.000 Euro. Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt im Goldregenweg etwas ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren