Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Linksabbieger kollidiert mit Gegenverkehr - Vier Menschen verletzt

Enger (ots)

(hd) Am Donnerstag (04.12.2025) ereignete sich in Enger ein Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen verletzt wurden. Um 17:30 Uhr befuhr eine 41-Jährige mit ihrem Audi die Spenger Straße in Fahrtrichtung Westerenger. In dem Fahrzeug befanden sich zu diesem Zeitpunkt neben der Fahrerin eine 62-Jährige und ein dreijähriges Kind. In Höhe der Einmündung Breite Straße beabsichtigte eine mit ihrem Pkw der Marke Skoda entgegenkommende 61-Jährige nach links abzubiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang des Audi. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden dabei leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird mit mindestens 30.000,- Euro beziffert. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Spenger Straße gesperrt.

