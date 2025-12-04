Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schwerer Verkehrsunfall im Kurvenbereich - Bünderin tödlich verletzt

Kirchlengern (ots)

(jd) Am späten Mittwochabend (03.12.) kam es gegen 22.15 Uhr im Bereich Nordring / Spradower Weg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger aus Preußisch Oldendorf fuhr mit seinem BMW auf dem Nordring in Richtung Bünde. Im Bereich einer Kurve zum Spradower Weg verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass das Heck ausbrach. Zeitgleich fuhr eine 38-jährige Frau aus Kirchlengern mit ihrem BMW vom Spradower Weg in Richtung Nordring. Sie versuchte durch Abbremsen und Ausweichen nach rechts den Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto zu verhindern. Dennoch kollidierte der BMW des 19-Jährigen mit dem entgegenkommenden BMW der 38-Jährigen. Durch die starke Wucht des Aufpralls wurde eine 18-jährige Bünderin aus dem BMW des Preußisch Oldendorfers auf die Fahrbahn geschleudert. Trotz umgehend eingeleiteter Erste Hilfe Maßnahmen durch Zeugen und den alarmierten Rettungsdienst verstarb die 18-Jährige wenig später an der Unfallstelle. Eine weitere 18-Jährige wurde schwer verletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-jährige Fahrer, eine weitere 18-Jährige und ein 17-Jähriger wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 38-jährige Frau aus Kirchlengern und ihr 29-jähriger Beifahrer wurden ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung Verkehrsunfallaufnahmeteams. Der Führerschein des 19-Jährigen wurde durch die Beamten sichergestellt. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei Herford zur Unfallursache dauern an. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Unfallstelle vollständig gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell