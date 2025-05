Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang in Altenheim

Neuried/Altenheim (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 9. Mai am Grenzübergang in Altenheim einen ungarischen Staatsangehörigen festgenommen. Gegen den 55-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen Unterschlagung. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 90 Tage ins Gefängnis.

