POL-HF: Traktor stößt gegen geparkten Peugeot - Fahrer leicht verletzt

Kirchlengern (ots) - (hd) Eine 65-jährige suchte am Donnerstagvormittag (04.12.2025) gegen 11:00 Uhr einen Verbrauchermarkt an der Straße In der Mark in Kirchlengern auf, um dort einzukaufen. Als sie ihre Waren an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse offenbar entwendet worden war. Diese hatte sie während des Einkaufs in ihrer Jackentasche mitgeführt. Die Geldbörse enthielt neben Bargeld ...

mehr