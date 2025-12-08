POL-HF: Traktor stößt gegen geparkten Peugeot - Fahrer leicht verletzt
Löhne (ots)
(jd) Am Freitag (05.12.) ereignete sich auf der Ellerbuscher Straße gegen 17.55 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger aus Kirchlengern fuhr mit seinem Traktor in Richtung Löhne, als er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Peugeot stieß. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Traktor auf die Seite. Der Fahrer des Traktors wurde dabei leicht verletzt. Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsflüssigkeit des Traktors. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 55.000 Euro.
