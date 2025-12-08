PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HF: Traktor stößt gegen geparkten Peugeot - Fahrer leicht verletzt

Löhne (ots)

(jd) Am Freitag (05.12.) ereignete sich auf der Ellerbuscher Straße gegen 17.55 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger aus Kirchlengern fuhr mit seinem Traktor in Richtung Löhne, als er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Peugeot stieß. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Traktor auf die Seite. Der Fahrer des Traktors wurde dabei leicht verletzt. Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsflüssigkeit des Traktors. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 55.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford

