Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Unbekannter spannt Baum über Fahrbahn

Löhne (ots)

(jd) Ein Radfahrer bemerkte am Freitag (05.12.), um 20.42 Uhr auf einem Geh-/Radweg an der Straße Am Fichtesee einen gefällten Baum: Diesen hatten Unbekannte über die Fahrbahn gespannt und mit herausgerissenen Kabeln einer gegenüberliegenden Laterne an eben jener Laterne befestigt. Der oder die Tatverdächtigen befestigten den Baum so, dass er unter Spannung stand. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf und bitten mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter 05221/8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell