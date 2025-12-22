Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Drei Einbrüche am Sonntagabend

Wermelskirchen (ots)

Am Sonntagabend (21.12.) ist die Polizei zu drei Einbrüchen im Wermelskirchener Stadtgebiet gerufen worden.

Zwei Wohnungseinbrüche ereigneten sich in einem Wohngebiet im Marderweg. Zwischen 09:30 Uhr und 20:20 Uhr ist eine Terrassentür eines Hauses im Marderweg aufgebrochen worden. Offenbar wurden alle Etagen durchsucht und nach ersten Erkenntnissen mehrere Armbanduhren sowie Schmuck entwendet.

Während der Abwesenheit der Hausbesitzer von 17:00 Uhr und 21:30 Uhr wurde auf gleiche Art und Weise auch in das Nachbarhaus eingebrochen. Insbesondere das Schlafzimmer wurde in diesem Fall augenscheinlich intensiv durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, konnte noch nicht ermittelt werden.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Straße Am Vogelsang zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr. Die Täter brachen nach bisherigen Erkenntnissen ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten auf diese Weise in das Haus. Nach ersten Angaben der Geschädigten wurde ein geringer Bargeldbetrag gestohlen.

An allen drei Tatorten wurde eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensuche und -sicherung durch den Erkennungsdienst veranlasst. Wer im Zusammenhang mit diesen drei Einbrüchen möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wenden sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell