Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1152) Passant kam zwei jungen Frauen zu Hilfe und wurde selbst verletzt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Bereits am Abend des 28.11.2025 (Freitag) ging ein 37-Jähriger beim Gassigehen mit seinem Hund dazwischen, als ein bislang Unbekannter zwei Mädchen/junge Frauen anging. Der Mann selbst wurde durch den Täter verletzt, die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der 37-Jährige ging gegen 21:15 Uhr mit seinem Hund in der Grünanlage am Kontumazgarten spazieren. Er wurde zwischen dem Trampolin und dem Spielplatz darauf aufmerksam, wie ein Mann zwei Mädchen ansprach. Dieser war augenscheinlich alkoholisiert, woraufhin der 37-Jährige den Mädchen zu Hilfe kommen wollte.

Unvermittelt griff der Unbekannte den Geschädigten daraufhin mit einer Glasflasche an und schlug auf diesen ein. Als der Täter von seinem Gegenüber abgelassen hatte, ging dieser nach Hause und verständigte die Polizei. Die alarmierte Streife stellte einen Cut an der Wange sowie eine starke Schwellung des Handgelenks fest. Der hinzugerufene Notarzt diagnostizierte eine Fraktur und brachte den 37-Jährigen ins Krankenhaus.

Der unbekannte Täter kann nur oberflächlich beschrieben werden: Es handelte sich um einen ca. 190 cm großen Mann. Dieser war augenscheinlich alkoholisiert, trug eine Brille und hatte Kopfhörer in den Ohren.

Zu den jungen Frauen/Mädchen ist keine Beschreibung vorhanden.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0911 2112-6115 zu melden. Insbesondere bitten die Beamten die beiden jungen Frauen/Mädchen, denen der Geschädigte am Freitagabend im Kontumazgarten zu Hilfe gekommen war, sich ebenfalls unter der o.g. Rufnummer als Zeuginnen zur Verfügung zu stellen.

Erstellt durch: Janine Mendel / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

