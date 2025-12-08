PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1149) Versuchter Einbruch in einen Juwelier - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (02.12.2025) und Freitag (05.12.2025) versuchte eine unbekannte Person, in einen Juwelier in der Nürnberger Altstadt einzubrechen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Zwischen Dienstagnacht und Freitagmittag versuchte ein Unbekannter, die Hintertüre eines Juweliers in der Königstraße aufzuhebeln. Dies gelang dem Täter jedoch nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte am Tatort Spuren. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt in dem Fall. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 11:26

    POL-MFR: (1148) Nach Streit in Fürther Disco - drei Personen in Gewahrsam genommen

    Fürth (ots) - In der Nacht zum Samstag (06.12.2025) bat das Sicherheitspersonal eines Nachtclubs in Fürth aufgrund eines auffälligen Gastes um polizeiliche Unterstützung. Als der Mann bei seiner Ingewahrsamnahme Widerstand leistete, zeigten sich zwei weitere Besucher derart aggressiv, dass diese ebenfalls in Gewahrsam genommen werden mussten. Gegen 02:40 Uhr ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 11:19

    POL-MFR: (1147) Betrunkenen Kraftfahrer gestoppt

    Fürth (ots) - Einer Zivilstreife fiel am Samstagabend (06.12.2025) ein auffälliges Fahrzeug im Fürther Stadtgebiet auf. Der Fahrer versuchte, der Kontrolle zu entgehen, indem er mehrfach vorgab, anzuhalten und dann doch weiterfuhr. Die Polizei stoppte schließlich das Auto und nahm den alkoholisierten Fahrer fest. Die Streifenbesatzung war gegen 21:45 Uhr im Bereich der Schwabacher Straße in einem Zivilfahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren