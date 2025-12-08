Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1149) Versuchter Einbruch in einen Juwelier - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (02.12.2025) und Freitag (05.12.2025) versuchte eine unbekannte Person, in einen Juwelier in der Nürnberger Altstadt einzubrechen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Zwischen Dienstagnacht und Freitagmittag versuchte ein Unbekannter, die Hintertüre eines Juweliers in der Königstraße aufzuhebeln. Dies gelang dem Täter jedoch nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte am Tatort Spuren. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt in dem Fall. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

