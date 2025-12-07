Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1148) Nach Streit in Fürther Disco - drei Personen in Gewahrsam genommen

Fürth (ots)

In der Nacht zum Samstag (06.12.2025) bat das Sicherheitspersonal eines Nachtclubs in Fürth aufgrund eines auffälligen Gastes um polizeiliche Unterstützung. Als der Mann bei seiner Ingewahrsamnahme Widerstand leistete, zeigten sich zwei weitere Besucher derart aggressiv, dass diese ebenfalls in Gewahrsam genommen werden mussten.

Gegen 02:40 Uhr meldete sich der Angestellte einer Diskothek in der Waldstraße bei der Polizeiinspektion Fürth und gab an, dass es nach einem Streit unter mehreren Besuchern nun zu Problemen mit einem Gast gekommen sei und er deshalb polizeiliche Unterstützung benötige. Als verständigte Streifen vor Ort eintrafen, kam ihnen ein sichtlich aufgebrachter Mann entgegen. Als ihn die Beamten ansprachen, griff er einen Polizisten körperlich an. Daraufhin überwältigten die Einsatzkräfte den 48-Jährigen (deutsch, kasachisch) und fixierten diesen. Da sich hierbei weitere umstehende Gäste solidiarisierten und ihren Unmut kundtaten, forderten die Einsatzkräfte Unterstützung an.

Nachdem die Beamten dem 48-Jährigen in Gewahrsam genommen hatten und diesen gerade zum Streifenwagen brachten, mischte sich ein 32-jähriger Deutscher ein und versuchte, zu dem 48-Jährigen zu gelangen. Als ihn die Einsatzkräfte zurückdrängten, griff er einen Polizisten an und wurde daraufhin ebenfalls in Gewahrsam genommen.

Die umstehenden Gäste bedrängten die eingesetzten Streifen währenddessen so sehr, dass diese zurückgeschoben werden mussten. Ein 45-jähriger polnischer Staatsangehöriger kam dem erteilten Platzverweis nicht nach und verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften so aufgebracht, dass auch er in Gewahrsam genommen werden musste.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge blieben alle Personen unverletzt. Sowohl der 48- als auch der 32-Jährige müssen sich nun wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell