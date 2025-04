Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Verdacht Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Nach Angaben einer 71-jährigen Fahrerin eines Opel Corsa musste sie in der Klosterstraße am Freitag, 11.04.2025, gegen 11.35 Uhr, einem Pkw ausweichen. Dabei beschädigte sie den rechten Vorderreifen des Opel. Sie sei von der Lörracher Straße kommend in die Klosterstraße eingebogen, als ihr ein unbekannter Pkw entgegenkam, welcher die Klosterstraße sehr mittig befahren haben soll. Sie musste nach rechts ausweichen und beschädigte durch einen Kontakt mit dem Bordstein dabei den rechten Vorderreifen. Trotz Warnhinweise des automatisierten Reifenluftdruck-Kontrollsystem setzte sie ihre Fahrt bis nach Lörrach unbeirrt fort. In der Nähe eines Krankenhauses endete die Fahrt, da der Reifen bis zur Felge heruntergefahren war. Danach informierte die 71-Jährige die Polizei in Lörrach.

Die Sachbearbeitung verbleibt beim Polizeirevier Lörrach. Das Polizeirevier sucht Zeugen, Telefon 07621 176-0, welche Hinweise zu dem entgegenkommenden Pkw in der Klosterstraße in Wyhlen geben können. Der gesuchte Pkw könnte Grau sein.

