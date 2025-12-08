Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1150) Einbruch in Wohnhaus - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag (04.12.2025) auf Freitag (05.12.2025) in ein Wohnhaus im Nürnberger Norden ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 05:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Gallostraße ein und entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen. Personen, die im Umfeld der Gallostraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

