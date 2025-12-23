Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - PayPal-Betrüger bei Senior erfolgreich

Bergisch Gladbach (ots)

Betrüger haben vom Konto eines 75-Jährigen aus Alt-Refrath Geld abgebucht. Sie hatten sich am Telefon als Mitarbeiter von PayPal ausgegeben.

Gestern (22.12.) erschien ein 75-Jähriger in der Polizeiwache Bergisch Gladbach, um Anzeige zu erstatten. Der Mann gab an, am Donnerstag (18.12.) einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters von PayPal erhalten zu haben. Angeblich hätten es Hacker auf das PayPal-Konto des Seniors abgesehen. Der Senior geriet in Panik und gewährte dem Anrufer im Verlauf des Telefonats Zugriff auf sein Konto. Später stellte der Senior fest, dass mehrere Beträge mit einem Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Bereich von seinem Konto abgebucht worden waren.

Die Polizei warnt erneut vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Geben Sie niemals private Kontodaten an unbekannte Anrufer heraus. Sollten Sie von einem angeblichen PayPal-Mitarbeiter angerufen werden, legen Sie umgehend auf und informieren die Polizei.

Lassen Sie sich gerne von unserem Team der Kriminalprävention beraten. Vereinbaren Sie einfach einen kostenlosen Termin unter der Telefonnummer 02202 205-444 oder wenden Sie sich per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell