Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Amselweg

Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 30.12.2025, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 18.40 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Amselweg in Coesfeld, Lette ein. Zuvor hebelten sie ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke und entwendeten mindestens eine Geldbörse samt Inhalt.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

