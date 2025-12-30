Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Am Vogelbusch, Schapdettener Straße/Mögliches Diebesgut - Polizei sucht Eigentümer

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Coesfeld (ots)

Eine Nottulnerin fand am 13.12. ein rotes Schmuckkästchen aus Leder mit Modeschmuck in einem Waldstück an der Straße Am Vogelbusch und übergab dieses an die Polizei. Am 17.12. fand eine andere Nottulnerin im Straßengraben an der Schapdettener Straße einen dazugehörigen Schubladeneinsatz sowie weiteren Modeschmuck. Die Polizei hat die betreffenden Gegenstände sichergestellt. Aufgrund der Umstände geht sie davon aus, dass die aufgefundenen Gegenstände aus einer Straftat stammen, möglicherweise einem Einbruch. Trotz aller Bemühungen konnte die Polizei jedoch bislang keine entsprechende Straftat zuordnen und fragt in diesem Zusammenhang:

- Wer erkennt das Schmuckkästchen oder den Inhalt und kann Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer geben? - Wer hat einen entsprechenden Diebstahl oder Einbruch möglicherweise noch nicht bei der Polizei angezeigt?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02594-7930 bei der Polizei Dülmen zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell