Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Autofahrerin stirbt am Steuer

Pirmasens (ots)

Ein BMW fuhr am Montagnachmittag (15.12.2025), um 14.30 Uhr in der Herzogstraße in zwei geparkte Fahrzeuge. Unfallzeugen stellten die Fahrzeuglenkerin bewusstlos auf dem Fahrersitz fest. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Unfallörtlichkeit wurde die Fahrerin bereits von Ersthelfern versorgt. Die 77-Jährige verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen der eingetroffenen Rettungskräfte und eines Notarztes noch an der Unfallstelle. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt die Frau einen Herzstillstand. Während den Rettungsmaßnahmen blieb die Herzogstraße zwischen Waldstraße und Vogelstraße gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

