Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht durch Geschädigten aufgeklärt

Polizei Pirmasens (ots)

Am 13.12.2025, kurz vor 18 Uhr, bemerkte ein 34-jähriger Mann, dass der linke Außenspiegel seines in der Zollstockstraße geparkten PKW's offensichtlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt wurde. Bei der Suche nach einem möglichen Verursacherfahrzeug konnte er das mutmaßliche Fahrzeug im weiteren Straßenverlauf feststellen. Die 69-jährige Fahrerin konnte daraufhin ermittelt und zur Sache befragt werden. Sie räumte ein, dass sie den Unfall zwar bemerkt, dann jedoch selbst keinen Sachschaden festgestellt hätte. |pips

