Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Polizei Pirmasens (ots)

Am 13.12.2025, gegen 16:45 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße ein E-Scooter und dessen Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der 25-jährige Mann augenscheinlich deutlich unter Drogeneinfluss stand. Er räumte nach anfänglichem Zögern den Konsum von Cannabis und Amphetamin ein. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

