POL-PDPS: Pirmasens - Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs
Polizei Pirmasens (ots)
Am 13.12.2025, gegen 16:45 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße ein E-Scooter und dessen Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der 25-jährige Mann augenscheinlich deutlich unter Drogeneinfluss stand. Er räumte nach anfänglichem Zögern den Konsum von Cannabis und Amphetamin ein. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt. |pips
