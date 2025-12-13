Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht in der Kümmelgasse

Polizei Pirmasens (ots)

Am 12.12.2025, in der Zeit von ca. 13 Uhr bis 16:30 Uhr, hatte 33-jähriger Mann aus dem Landkreis seinen grauen Opel Insignia in der Kümmelgasse im Bereich des Anwesens Hausnummer 11 abgestellt. Als der Besitzer zu seinem Opel zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden im Bereich des hinteren linken Kotflügels und der linken hinteren Tür fest. Hinweise zu dem Verursacher liegen nicht vor. Schadenshöhe ca. 1000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631-36915199 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell