Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Liegt eine Straftat vor? - Polizei bittet um Hinweise

POL-PDPS: Liegt eine Straftat vor? - Polizei bittet um Hinweise
Pirmasens (ots)

Am Mittwochabend (10.12.2025) fand eine Spaziergängerin in einem Gebüsch Auf der Windighöhe mehrere Schmuckschatullen. Um kurz nach 18 Uhr gab die 66-Jährige die Gegenstände bei der Polizei ab. Aufgrund des Zustandes der Verpackungen ist davon auszugehen, dass die Sachen dort erst vor kurzem abgelegt wurden. Da sich in einer Schachtel zudem noch Schmuck befand, geht die Kriminalpolizei davon aus, dass diese aus einer Straftat stammen könnten und bittet um Hinweise. Ein Etui hat die Form eines Herzens und ist daher besonders auffällig. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

