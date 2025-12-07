POL-PDPS: Mann beschädigt Schaufensterscheibe
Pirmasens (ots)
Am Morgen des Nikolaustages, 06.12.2025, beschädigte ein Mann in der Fußgängerzone in Pirmasens mit einem kleinen Jägermeisterfläschchen die Schaufensterscheibe des Apollo-Optik-Ladens. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder dem Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens
Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell