Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebe unterwegs

Zweibrücken (ots)

Dreiste Langfinger waren am Donnerstagvormittag (04.12.2025) in der Innenstadt unterwegs. Zwischen 11 - 12 Uhr schlugen sie in zwei Geschäften am Hilgardzentrum sowie in einem Discounter in der Friedrich-Ebert-Straße in Bubenhausen zu. Die Täter entwendeten die Geldbeutel aus den Handtaschen ihrer Opfer. Zumindest in einem Fall ist bekannt, dass während des Einkaufs eine unbekannte Frau den Körperkontakt zu der 71-jährigen Geschädigten aktiv suchte. Die weibliche Person wird als schlank, 25-30 Jahre alt und circa 160cm groß beschrieben. Sie soll eine rosafarbene Jacke, helle Hosen sowie helle Boots getragen haben. Insgesamt entwendeten die Täter etwa 500 Euro Bargeld, ec- und Kreditkarten und persönliche Dokumente. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen.

Pünktlich zum Start der Vorweihnachtszeit führt die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Westpfalz verschiedene Aktionen durch. Im Fokus stehen dabei die Sensibilisierung der Bevölkerung für Taschendiebstähle sowie die Vermittlung von verhaltensorientierten Tipps zur Vorbeugung. Die Beraterinnen und Berater der Polizei sind an verschiedenen Standorten im Einsatz, insbesondere auf Weihnachtsmärkten, in Fußgängerzonen und in ansässigen Verkaufsgeschäften, u.a. am 12.12.2025 in Zweibrücken und dem Fashion Outlet. (wir berichteten https://s.rlp.de/K4Tmy9x). Weitere Informationen und Tipps erhalten sie auch unter dem Link: https://s.rlp.de/TTi2qYr (Polizei-Beratung). |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

