Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrten unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots)

Beamte der Polizei Pirmasens konnten in der Nacht vom 05.12.2025 auf den 06.12.2025 im Pirmasenser Innenstadtbereich zwei Fahrten unter Drogeneinfluss feststellen. In der Johannesstraße kontrollierten sie einen 19-jährigen Autofahrer aus Zweibrücken, dessen Test positiv auf Amphetamin reagierte. Außerdem trug dieser ein Teleskopschlagstock, ein Einhandmesser, eine geringe Menge Amphetamin und drei Tabletten eines verschreibungspflichtigen Medikaments ohne Rezept bei sich. In der Dankelsbachstraße reagierte ein Test bei dem Fahrer eines E-Scooters positiv auf Amphetamin und THC. Der 43-jährige Mann aus Pirmasens trug ebenfalls eine geringe Menge Amphetamin mit sich. Aufgrund eines offenen Haftbefehls der StA Zweibrücken wurde er in die JVA Zweibrücken verbracht. Beiden Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen. Sie müssen sich nun wegen diverser Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren verantworten.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

