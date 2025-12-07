POL-PDPS: Körperverletzung im McDonald's

Zweibrücken (ots) - Dreiste Langfinger waren am Donnerstagvormittag (04.12.2025) in der Innenstadt unterwegs. Zwischen 11 - 12 Uhr schlugen sie in zwei Geschäften am Hilgardzentrum sowie in einem Discounter in der Friedrich-Ebert-Straße in Bubenhausen zu. Die Täter entwendeten die Geldbeutel aus den Handtaschen ihrer Opfer. Zumindest in einem Fall ist bekannt, dass während des Einkaufs eine unbekannte Frau den Körperkontakt zu der 71-jährigen Geschädigten aktiv ...

