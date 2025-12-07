POL-PDPS: Körperverletzung im McDonald's
Pirmasens (ots)
Am späten Abend des 05.12.2025 wartete ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Pirmasens auf sein Essen im McDonald's. Dabei habe ihm ein unbekannter Mann mittleren Alters unvermittelt gegen seine Wangen geschlagen. Der Jugendliche trug leichte Schmerzen davon. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder dem Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens
Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell