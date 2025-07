Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.07.2025:

Frielendorf

Tatzeit: bis Montag, den 14.07.2025, 11:00 Uhr

Unbekannte brachen in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus in der Alten Bahnhofstraße in Frielendorf ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie zunächst die Eingangstür des Wohnhauses auf und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Im Innenbereich des Wohnhauses wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei entwendeten sie ein Fahrrad und hochwertiges Besteck. Der Wert der entwendeten Gegenstände ist derzeit noch unbekannt.

Bei dem Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro verursacht.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell