Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Straßensperrung nach Verkehrsunfall

Pirmasens (ots)

Zwei verletzte Personen und Totalschäden an den Fahrzeugen sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagabend (09.12.2025) auf der Landstraße 486 zwischen Lemberg und Pirmasens. Um kurz nach 19 Uhr stießen die beiden Autos im Begegnungsverkehr zusammen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war die Fahrerin eines Hyundai in Richtung Pirmasens unterwegs und geriet aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Die 77-jährige Unfallverursacherin sowie die 52-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Seat wurden beim Zusammenstoß verletzt. Die Beteiligten wurden zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung blieb die Straße für den Verkehr gesperrt. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

