Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbrecher kommen über die Terrasse

Pirmasens (ots)

Ein freistehendes Einfamilienhaus in der Kirchbergstraße war am Samstagabend (06.12.2025) Ziel von unbekannten Tätern. Vermutlich zwischen 18 - 23 Uhr verschafften sich die Diebe Zutritt über die Terrassentür. Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht zu Hause. Mehrere Schränke und Schubladen wurden von den Einbrechern auf der Suche nach Diebesgut durchwühlt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Bargeld im hohen dreistelligen Bereich entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Hat jemand zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kirchbergstraße / Lortzingstraße gemacht? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

