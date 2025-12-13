Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rodalben - Unfallflucht in der Griesfeldstraße

Polizei Pirmasens (ots)

Am 12.12.2025, stellte ein 44-jähriger Mann aus Kaiserslautern seinen Transporter der Fa. Sixt die Griesfeldstraße in Höhe des Anwesens Hausnummer 17 ab und lieferte dort ein Paket aus. Während der Auslieferung hörte er einen Knall und bemerkte noch einen Transporter/Van in Richtung Fonbachstraße wegfahren. Er stellte fest, dass der Außenspiegel seines PKW von dem geflüchteten PKW beschädigt worden war. Eine nähere Beschreibung des flüchtigen Fahrzeugs liegt derzeit noch nicht vor. Schadenshöhe ca. 400 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631-36915199 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

