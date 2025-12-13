PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rodalben - Unfallflucht in der Griesfeldstraße

Polizei Pirmasens (ots)

Am 12.12.2025, stellte ein 44-jähriger Mann aus Kaiserslautern seinen Transporter der Fa. Sixt die Griesfeldstraße in Höhe des Anwesens Hausnummer 17 ab und lieferte dort ein Paket aus. Während der Auslieferung hörte er einen Knall und bemerkte noch einen Transporter/Van in Richtung Fonbachstraße wegfahren. Er stellte fest, dass der Außenspiegel seines PKW von dem geflüchteten PKW beschädigt worden war. Eine nähere Beschreibung des flüchtigen Fahrzeugs liegt derzeit noch nicht vor. Schadenshöhe ca. 400 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631-36915199 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren