POL-PDPS: Pirmasens - Stark alkoholisiert Auto gefahren
Polizei Pirmasens (ots)
In der Buchsweilerstraße in Pirmasens sollte am 12.12.2025, gegen 21:10 Uhr ein PKW zu einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Der Fahrer setzte jedoch trotz Blaulicht und Anhalte-Signalen seine Fahrt fort und hielt erst in der Strobelallee an. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem 36-jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alco-Test ergab 2,54 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. |pips
