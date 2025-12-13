Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Stark alkoholisiert Auto gefahren

Polizei Pirmasens (ots)

In der Buchsweilerstraße in Pirmasens sollte am 12.12.2025, gegen 21:10 Uhr ein PKW zu einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Der Fahrer setzte jedoch trotz Blaulicht und Anhalte-Signalen seine Fahrt fort und hielt erst in der Strobelallee an. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem 36-jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alco-Test ergab 2,54 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. |pips

