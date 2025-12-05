Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Kaminbrand
Zülpich (ots)
Am Donnerstag, dem 4. Dezember, kam es um 16.30 Uhr in einem Bürogebäude in der Bergheimer Straße nach dem Anzünden eines Kamins zu einer starken Rauchentwicklung.
Die Feuerwehr konnte den Ursprung ausfindig machen und den Brand entsprechend löschen. Die Dämmwolle, die sich unmittelbar am Ofenrohr befand, hatte zu kokeln begonnen.
Durch die Löscharbeiten entstand ein Sachschaden am betroffenen Kamin.
Es wurden keine Personen verletzt.
