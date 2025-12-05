Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Unfall mit drei Verletzten
Blankenheim-Lommersdorf (ots)
Am Donnerstag kam es um 14:07 Uhr an der Kreuzung der Landstraße 115 (Höhe Freilinger Straße/Lommersdorfer Straße) zu einem Vorfahrtverstoß und einem Unfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.
Ein 35-jähriger Mann aus der Gemeinde Blankenheim wollte die Freilinger Straße überqueren, um auf die L 115 in Richtung Lommersdorfer Straße zu gelangen.
Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge die von rechts kommende 79-jährige Pkw-Fahrerin und kollidierte mit ihr.
Die 79-Jährige verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -
Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209
E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de
Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell