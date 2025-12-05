PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unfall mit drei Verletzten

Blankenheim-Lommersdorf (ots)

Am Donnerstag kam es um 14:07 Uhr an der Kreuzung der Landstraße 115 (Höhe Freilinger Straße/Lommersdorfer Straße) zu einem Vorfahrtverstoß und einem Unfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Ein 35-jähriger Mann aus der Gemeinde Blankenheim wollte die Freilinger Straße überqueren, um auf die L 115 in Richtung Lommersdorfer Straße zu gelangen.

Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge die von rechts kommende 79-jährige Pkw-Fahrerin und kollidierte mit ihr.

Die 79-Jährige verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
  • 04.12.2025 – 10:21

    POL-EU: Massive Geschwindigkeitsüberschreitung - Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis

    Mechernich-Firmenich (ots) - Am Montag (1. Dezember) führten Beamte der Polizei Euskirchen gegen 14 Uhr eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße 266 bei Mechernich-Firmenich durch. Dabei wurde ein Fahrzeug eines 36-jährigen Mannes aus Köln mit 156 km/h in einem Bereich gemessen, in dem die zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km/h beträgt. Der Fahrer ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 15:02

    POL-EU: Pöbelnder Mann landet im Polizeigewahrsam

    Euskirchen (ots) - Am späten Dienstagabend sorgte ein 40-jähriger Mann am Bahnhof Euskirchen für reichlich Unruhe - und für Kopfschütteln unter Reisenden wie Einsatzkräften. Gegen 22.30 Uhr meldeten mehrere Fahrgäste einen sichtlich alkoholisierten Mann, der lautstark und aggressiv andere Gäste anpöbelte. Eine Streife der Polizei Euskirchen traf den Mann wenig später an - und wurde schnell bestätigt: Ein ...

    mehr
