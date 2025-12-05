Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unfall mit drei Verletzten

Blankenheim-Lommersdorf (ots)

Am Donnerstag kam es um 14:07 Uhr an der Kreuzung der Landstraße 115 (Höhe Freilinger Straße/Lommersdorfer Straße) zu einem Vorfahrtverstoß und einem Unfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Ein 35-jähriger Mann aus der Gemeinde Blankenheim wollte die Freilinger Straße überqueren, um auf die L 115 in Richtung Lommersdorfer Straße zu gelangen.

Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge die von rechts kommende 79-jährige Pkw-Fahrerin und kollidierte mit ihr.

Die 79-Jährige verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell