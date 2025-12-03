Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pöbelnder Mann landet im Polizeigewahrsam

Euskirchen (ots)

Am späten Dienstagabend sorgte ein 40-jähriger Mann am Bahnhof Euskirchen für reichlich Unruhe - und für Kopfschütteln unter Reisenden wie Einsatzkräften. Gegen 22.30 Uhr meldeten mehrere Fahrgäste einen sichtlich alkoholisierten Mann, der lautstark und aggressiv andere Gäste anpöbelte.

Eine Streife der Polizei Euskirchen traf den Mann wenig später an - und wurde schnell bestätigt: Ein Atemalkoholtest ergab stolze 2,66 Promille. Damit war der Mann nicht nur argumentativ, sondern auch körperlich weit weg von jeder Stand- und Verkehrssicherheit.

Trotz eines ausgesprochenen Platzverweises zeigte der 40-Jährige wenig Einsicht und noch weniger Gleichgewicht. Da er weder bereit noch in der Lage war, sich eigenständig und gefahrlos vom Bahnhof zu entfernen, wurde er - zum Schutz seiner selbst und zur Beruhigung des Umfelds - in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Die Nacht durfte der Mann anschließend in einer Ausnüchterungszelle verbringen.

