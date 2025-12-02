Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Süßigkeiten-Dieb schubste Kassiererin

Zülpich (ots)

Offenbar hatte jemand am Montag (1. Dezember) um 14.40 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Normannengasse ganz besonders großen Hunger auf Süßes. Ein bislang Unbekannter steckte sich mehrere Süßwaren in die Jackentaschen und versuchte anschließend, unbemerkt den Kassenbereich zu passieren - offenbar in der Annahme, dass "Selbstbedienung" auch Selbst-Bezahlung ersetzen könne.

Als die aufmerksame Kassiererin den Mann freundlich auf seinen Irrtum aufmerksam machte, reagierte dieser jedoch weniger zuckersüß: Er schubste die Mitarbeiterin zur Seite und trat dann ohne weitere Worte - aber mit gut gefüllten Taschen - die Flucht in unbekannte Richtung an.

Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt.

Der tatverdächtige Hobby-Süßwarenakquisiteur ist auf der Videoaufzeichnung des Marktes gut zu erkennen. Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen.

Wer Hinweise zum Täter (ca. 30 bis 45 Jahre, osteuropäischer Akzent, schwarzer Bart, schwarze Jacke) geben kann oder verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell