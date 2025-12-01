Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Durch Lärm Einbrecher verjagt

Euskirchen-Frauenberg (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Samstagabend gegen 20.15 Uhr in der Straße Marienpfad sich Zutritt durch Aufhebeln eines "auf Kipp" stehenden Fensters in ein Einfamilienhaus zu verschaffen.

Der Bewohner, der zu Hause war, hörte laute Geräusche und machte durch Rufen und Türe knallen auf sich aufmerksam.

Der Unbekannte ergriff daraufhin in unbekannte Richtung die Flucht. Am Fensterrahmen konnte eine Hebelmarke festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell