PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fußgänger auf Fahrbahn angefahren und schwer verletzt

Euskirchen-Wüschheim (ots)

Am Samstag, 29.11.2025 gegen 17:25 Uhr befuhr eine 63-jährige Fahrzeugführerin aus Zülpich mit ihrem Pkw die L194 aus Richtung Wüschheim in Richtung Ottenheim. Ein 36-jähriger, alkoholisierter Mann aus Grevenbroich ging zur gleichen Zeit im Bereich eines Solar-Parks in entgegengesetzter Richtung in der Mitte der linken Fahrbahnseite der Pkw-Fahrerin entgegen. An dieser Stelle beträgt das Tempolimit 70 km/h. Aufgrund schlechter Sichtverhältnisse und bereits eingetretener Dunkelheit erkannte die Pkw-Fahrerin den Mann auf ihrer Fahrspur zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Bei dem Zusammenprall wurde der Fußgänger einige Meter auf die andere Fahrbahnseite geschleudert und dabei schwer verletzt. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die L194 wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 10:32

    POL-EU: Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall

    Mechernich-Kommern (ots) - Am Samstag, 29.11.2025 gegen 11:50 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau aus Bad Münstereifel mit ihrem Pkw die K20 aus Richtung Kommern in Richtung Eicks und beabsichtigte in die Straße "Neue Pfalz" nach links einzubiegen. Dabei übersah sie den 21-jährigen Pkw-Führer aus Mechernich, der die K20 in entgegengesetzte Richtung befuhr und die Kreuzung in Richtung Kommern überqueren wollte. Die Pkw ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 14:15

    POL-EU: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamtin

    Euskirchen (ots) - Am Donnerstag gegen 11.50 Uhr wurde ein 49-jähriger Euskirchener im Bereich der Berliner Straße in hilfloser Lage am Boden liegend angetroffen. Eine hinzugerufene Polizeistreife näherte sich dem Mann, um ihm Hilfe zu leisten. Als sich eine Polizeibeamtin zu dem Betroffenen hinunterbeugte, trat dieser unvermittelt mit dem beschuhten Fuß nach ihr. Zudem beleidigte der Mann die Beamtin mehrfach. Der ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 14:08

    POL-EU: Versuchter Rollator-Diebstahl - Tatverdächtige leistet Widerstand

    Euskirchen (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr versuchte eine 38-jährige Euskirchenerin, gleich zwei Rollatoren zu entwenden. Ein Zeuge bemerkte den Vorfall und informierte die Polizei. Während der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich die Tatverdächtige renitent und widersetzte sich den Anweisungen der eingesetzten Polizeibeamten. Sie leistete Widerstand, weshalb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren