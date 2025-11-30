Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fußgänger auf Fahrbahn angefahren und schwer verletzt

Euskirchen-Wüschheim (ots)

Am Samstag, 29.11.2025 gegen 17:25 Uhr befuhr eine 63-jährige Fahrzeugführerin aus Zülpich mit ihrem Pkw die L194 aus Richtung Wüschheim in Richtung Ottenheim. Ein 36-jähriger, alkoholisierter Mann aus Grevenbroich ging zur gleichen Zeit im Bereich eines Solar-Parks in entgegengesetzter Richtung in der Mitte der linken Fahrbahnseite der Pkw-Fahrerin entgegen. An dieser Stelle beträgt das Tempolimit 70 km/h. Aufgrund schlechter Sichtverhältnisse und bereits eingetretener Dunkelheit erkannte die Pkw-Fahrerin den Mann auf ihrer Fahrspur zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Bei dem Zusammenprall wurde der Fußgänger einige Meter auf die andere Fahrbahnseite geschleudert und dabei schwer verletzt. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die L194 wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell