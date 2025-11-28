Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamtin

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag gegen 11.50 Uhr wurde ein 49-jähriger Euskirchener im Bereich der Berliner Straße in hilfloser Lage am Boden liegend angetroffen. Eine hinzugerufene Polizeistreife näherte sich dem Mann, um ihm Hilfe zu leisten.

Als sich eine Polizeibeamtin zu dem Betroffenen hinunterbeugte, trat dieser unvermittelt mit dem beschuhten Fuß nach ihr. Zudem beleidigte der Mann die Beamtin mehrfach.

Der 49-Jährige wurde im weiteren Verlauf zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus in Euskirchen gebracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die Beamtin blieb dienstfähig.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell