Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl von Kupferverkleidung an Kapelle - Kriminalpolizei ermittelt

Weilerswist (ots)

Zwischen Montag, dem 24. November, 15 Uhr, und Mittwoch, dem 26. November, 9 Uhr, haben bislang unbekannte Täter die Kupferverkleidung des Daches einer Kapelle in der Bliesheimer Straße demontiert und entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bliesheimer Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de oder unter der Telefonnummer 02251 / 799-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell