PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brandgeschehen in Einfamilienhaus - zwei Verletzte, Haustiere verendet

Zülpich-Mülheim (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus an der Niederberger Straße zu einem Brandereignis. Nach ersten Erkenntnissen dürfte eine Tüte mit Holzpellets im Bereich ursächlich für den Brandausbruch gewesen sein. Wie genau es zu der Entzündung kam, ist derzeit unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Eine 20-jährige Bewohnerin sowie ein 53-jähriger Bewohner wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Für einen im Haus befindlichen Hund sowie eine Katze kam jedoch jede Hilfe zu spät - beide Tiere verendeten infolge des Brandes.

Die Feuerwehr stufte das Gebäude aufgrund der entstandenen Schäden als unbewohnbar ein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 12:09

    POL-EU: Überschlag nach Lenkfehler

    Mechernich-Obergartzem (ots) - Ein 53-Jähriger aus Mechernich befuhr am Dienstagmorgen (6.25 Uhr) die Landstraße 11 aus Mechernich-Satzvey in Fahrtrichtung der Bundesstraße 266. Aufgrund eines Lenkfehlers kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er auf einen am Rand befindlichen Stein auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Straße zum Stehen. Der ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:33

    POL-EU: Fahrradfahrer stürzt auf glatter Fahrbahn - Besondere Vorsicht in der Winterzeit

    Kall (ots) - Am frühen Montagmorgen (24.11.), gegen 5.45 Uhr, befuhr ein Fahrradfahrer (33) aus der Gemeinde Kall den Fuß- und Radweg neben der Kreisstraße 67 von Kall-Keldenich in Richtung Kall auf dem Weg zur Arbeit. Aufgrund einer glatten Fläche auf dem Weg verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad, rutschte weg und stürzte. Er zog sich dabei ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:26

    POL-EU: Verdächtiges Fahrzeug flüchtet vor Kontrolle - mehrere Verstöße festgestellt

    Euskirchen (ots) - Am Montagabend (24.11.) fiel einer Streifenbesatzung der Polizei Euskirchen gegen 22.40 Uhr ein verdächtiger Pkw auf, der den Beamten auf dem Rüdesheimer Ring entgegenkam und einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Noch bevor die Kontrolle durchgeführt werden konnte, beschleunigte der Fahrer unvermittelt, als der Streifenwagen zum Wenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren