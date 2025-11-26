Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brandgeschehen in Einfamilienhaus - zwei Verletzte, Haustiere verendet

Zülpich-Mülheim (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus an der Niederberger Straße zu einem Brandereignis. Nach ersten Erkenntnissen dürfte eine Tüte mit Holzpellets im Bereich ursächlich für den Brandausbruch gewesen sein. Wie genau es zu der Entzündung kam, ist derzeit unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Eine 20-jährige Bewohnerin sowie ein 53-jähriger Bewohner wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Für einen im Haus befindlichen Hund sowie eine Katze kam jedoch jede Hilfe zu spät - beide Tiere verendeten infolge des Brandes.

Die Feuerwehr stufte das Gebäude aufgrund der entstandenen Schäden als unbewohnbar ein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell