Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrradfahrer stürzt auf glatter Fahrbahn - Besondere Vorsicht in der Winterzeit

Kall (ots)

Am frühen Montagmorgen (24.11.), gegen 5.45 Uhr, befuhr ein Fahrradfahrer (33) aus der Gemeinde Kall den Fuß- und Radweg neben der Kreisstraße 67 von Kall-Keldenich in Richtung Kall auf dem Weg zur Arbeit.

Aufgrund einer glatten Fläche auf dem Weg verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad, rutschte weg und stürzte. Er zog sich dabei Verletzungen zu.

Die Polizei Euskirchen weist angesichts der aktuell winterlichen Bedingungen darauf hin, dass insbesondere in den frühen Morgenstunden mit überfrierender Nässe und Glatteis gerechnet werden muss.

Alle Verkehrsteilnehmer sollten ihre Geschwindigkeit anpassen, vorausschauend fahren und gegebenenfalls mehr Zeit für den (Arbeits-)Weg einplanen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

