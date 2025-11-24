Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkoholisiert durch die Stadt - Gefährliche Fahrt gestoppt

Euskirchen (ots)

Am Sonntag (23.11.) gegen 13.50 Uhr sorgte ein 48-jähriger Euskirchener für einen ungewöhnlichen, aber keineswegs ungefährlichen Einsatz auf dem Rüdesheimer Ring. Der Mann kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen - das blieb zwar beschädigt halbwegs standhaft, der Unfallverursacher jedoch nicht. Statt wie gesetzlich vorgeschrieben auf die Polizei zu warten, entschied er sich für die deutlich schlechtere Variante: die Flucht.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, bewiesen Zivilcourage und folgten dem flüchtigen Fahrer. Dabei zeigte sich schnell, dass dieser nicht nur mit Schildern im Konflikt stand. Innerhalb der geschlossenen Ortschaft beschleunigte er stellenweise auf bis zu 120 km/h - eine Geschwindigkeit, die selbst nüchtern unvernünftig wäre.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Fahrer schließlich an der Ampelkreuzung Bad Münstereifeler Straße / L 119 sicher stoppen, bevor jemand ernsthaft zu Schaden kam. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest um 14.09 Uhr ergab einen Wert von 2,44 Promille - ein Ergebnis, das nicht nur das zuvor beobachtete Fahrverhalten erklärte, sondern auch den weiteren Verlauf des Einsatzes vorgab.

Die Maßnahmen fielen entsprechend deutlich aus: Blutprobenentnahme, Sicherstellung des Führerscheins, Beschlagnahme des Pkw und Einleitung eines Strafverfahrens wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholeinflusses.

Die Polizei Euskirchen bedankt sich ausdrücklich bei den aufmerksamen Zeugen. Ihre schnelle Reaktion hat möglicherweise Schlimmeres verhindert.

Gleichzeitig wird daran erinnert: Alkohol am Steuer ist kein Kavaliersdelikt. Es gefährdet Leben - das eigene und das anderer. Wer trinkt, fährt nicht. Punkt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell